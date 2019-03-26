С начала 2018 года в Киевском зоопарке родилось 46 животных

"Приплод за 2018-2019 годы составил 46 животных (не считая мелких животных и насекомых)", - отметили в сообщении.



За указанный период на свет появились три рыси карпатские, три кузиманза, один дикобраз индийский, четыре хамелеона и четыре василиска, два майсових полозья, два сетчатых питона, две звездчатые черепахи, один як домашний, бизон и зубр, две козы валлийские, лошадь Пржевальского и шотландский пони, один мунтжак, аист черный и два филина, еще родились четыре адамины зебровые, один ушастый фазан, два гуся горных, два серых и два венценосных журавля, сиаманг и два тамарина львиноголовые.



Как сообщал УНН, за январь-февраль 2019 года в Украине зафиксировано более 40 случаев жестокого обращения с животными.



Напомним, суд запретил в столице передвижные цирки с животными.