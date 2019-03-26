З початку 2018 року в Київському зоопарку народилось 46 тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Упродовж 2018 та з початку 2019 років у Київському зоопарку народилось 46 тварин, з них найбільше хамелеонів, василісків та амадінів зебрових. Про це повідомили в адміністрації Київського зоологічного парку у відповідь на запит журналіста УНН.
“Приплід за 2018-2019 роки склав 46 тварин (не враховуючи дрібних тварин та комах)”, - зазначили у повідомленні.
За вказаний період на світ появились три рисі карпатські, три кузіманзи, один дикобраз індійський, чотири хамелеони та чотири василиски, два майсових полози, два сітчастих пітона, дві зірчасті черепахи, один як свійський, бізон та зубр, дві кози валійські, кінь Пржевальського та шотландський поні, один мунтжак, лелека чорний та два пугача, ще народились чотири адаміни зебрових, один фазан вухатий, дві гуски гірські, два сірих та два вінценосних журавлі, сіаманг та два тамарини левоголових.
Як повідомляв УНН, за січень-лютий 2019 року в Україні зафіксовано понад 40 випадків жорстокого поводження з тваринами.
Нагадаємо, суд заборонив у столиці пересувні цирки з тваринами.