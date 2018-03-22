С начала 2018-го в Пенсионный фонд собрано на 2 млрд грн больше запланированного

“Что касается других категорий пенсионеров. Как только у нас будет ресурс в пенсионном фонде дополнительный для того, чтобы мы могли пересмотреть условия перерасчета пенсий или осовременивания пенсий для разных категорий пенсионеров, мы это будем делать. Вопрос не в том, хочет правительство это сделать или не хочет. Мы хотим увеличивать пенсии. Но мы не можем это сделать за счет печатания средств. Мы на это не пойдем и не ударимся в популизм. Мы не выпустим пустую наличность, что раскрутит инфляцию и обвалит еще больше гривню, поэтому мы боремся сейчас за то, чтобы экономика росла и чтобы пенсионный фонд получил дополнительные средства. У нас первые результаты есть”, — сообщил политик.

Он также добавил, что: “По итогам первых двух месяцев мы собрали в пенсионный фонд примерно на 2 млрд больше чем мы планировали. То есть динамика прекрасная, если она дальше будет сохраняться, я убежден, что мы не будем ждать 1 января 2019, а сделаем перерасчет пенсий раньше”, — отметил Розенко.

Как сообщал УНН, первую материальную компенсацию за экономное использование энергоносителей за прошлый отопительный сезон получили 1 млн 700 тыс. семей.