З початку 2018-го до Пенсійного фонду зібрано на 2 млрд грн більше від запланованого
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За перші місяці 2018 року до Пенсійного фонду зібрано на 2 млрд гривень більше, ніж планувалось. Про таке заявив в ефірі “5 каналу” віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, інформує УНН.
“Що стосується інших категорій пенсіонерів. Як тільки у нас буде ресурс в пенсійному фонді додатковий для того, щоб ми могли переглянути умови перерахунку пенсій або осучаснення пенсій для різних категорій пенсіонерів, ми це будемо робити. Питання не в тому, хоче уряд це зробити чи не хоче. Ми хочемо збільшувати пенсії. Але ми не можемо це зробити за рахунок друкування коштів. Ми на це не підемо й не ударимося в популізм. Ми не випустимо порожню готівку, що розкрутить інфляцію і обвалить ще більше гривню, тому ми боремося зараз за те, щоб економіка зростала і щоб пенсійний фонд отримав додаткові кошти. У нас перші результати є”, — повідомив політик.
Він також додав, що: “За підсумками перших двох місяців ми зібрали в пенсійний фонд приблизно на 2 млрд більше коштів ніж ми планували. Тобто динаміка прекрасна, якщо вона далі зберігатиметься, я переконаний, що ми не будемо чекати 1 січня 2019 року, а зробимо перерахунок пенсій раніше”, — наголосив Розенко.
Як повідомляв УНН, першу матеріальну компенсацію за ощадливе використання енергоносіїв за минулий опалювальний сезон отримали 1 млн 700 тис. родин.