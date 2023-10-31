С первого ноября меняются некоторые по назначению выплат ВПЛ: что стоит знать
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. С сегодняшнего дня, 1 ноября, меняются правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
Детали
Согласно этим изменениям, за оформлением помощи на проживание теперь должно обращаться одно лицо от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.
Соответственно, средства будут поступать на банковский счет одному лицу за всех членов семьи.
Нововведение будет касаться внутренних переселенцев, которые впервые обращаются за помощью.
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Напомним
С 1 сентября, правила начисления денежной помощи внутренне перемещенным лицам стали более жесткими.
Право на выплаты для внутренних переселенцев потеряли лица, которые, начиная с 15 июля:
— приобрели транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами для нужд обороны Украины);
— приобрели квартиру, дом, земельный участок на сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
— имели на депозитном счете в банке более 100 тысяч гривен;
— купили иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);
— имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, где не происходят боевые действия и которые не являются временно оккупированными (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи’семьи).