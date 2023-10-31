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С первого ноября меняются некоторые по назначению выплат ВПЛ: что стоит знать

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. С сегодняшнего дня, 1 ноября, меняются правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

С первого ноября меняются некоторые по назначению выплат ВПЛ: что стоит знать

Детали

Согласно этим изменениям, за оформлением помощи на проживание теперь должно обращаться одно лицо от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.
Соответственно, средства будут поступать на банковский счет одному лицу за всех членов семьи.

Нововведение будет касаться внутренних переселенцев, которые впервые обращаются за помощью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За приют переселенцев выплатили более 2,2 млрд грн.

Напомним

С 1 сентября, правила начисления денежной помощи внутренне перемещенным лицам стали более жесткими.

Право на выплаты для внутренних переселенцев потеряли лица, которые, начиная с 15 июля:

— приобрели транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами для нужд обороны Украины);

— приобрели квартиру, дом, земельный участок на сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

— имели на депозитном счете в банке более 100 тысяч гривен;

— купили иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);

— имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, где не происходят боевые действия и которые не являются временно оккупированными (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи’семьи).

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