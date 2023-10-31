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З першого листопада змінюються деякі з призначення виплат ВПО: що варто знати

Київ • УНН

 • 127619 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. З сьогодні нього дня, 1 листопада, змінюються правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінреінтеграції.

З першого листопада змінюються деякі з призначення виплат ВПО: що варто знати

Деталі

Згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання тепер має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо.
Відповідно, кошти надходитимуть на банківський рахунок одній особі за всіх членів родини.

Нововведення стосуватиметься внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за допомогою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За прихисток переселенців виплатили понад 2,2 млрд грн.

Нагадаємо

З 1 вересня, правила нарахування грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам стали більш жорсткими.

Право на виплати для внутрішніх переселенців втратили особи, які, починаючи з 15 липня:

— придбали транспортний засіб, якому менше 5 років (окрім автомобілів, придбаних волонтерами для потреб оборони України);

— придбали квартиру, будинок, земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (окрім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

— мали на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень;

— купили іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);

— мають у власності житло, розташоване на територіях, де не відбуваються бойові дії та які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).

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