З першого листопада змінюються деякі з призначення виплат ВПО: що варто знати
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. З сьогодні нього дня, 1 листопада, змінюються правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінреінтеграції.
Деталі
Згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання тепер має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо.
Відповідно, кошти надходитимуть на банківський рахунок одній особі за всіх членів родини.
Нововведення стосуватиметься внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за допомогою.
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Нагадаємо
З 1 вересня, правила нарахування грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам стали більш жорсткими.
Право на виплати для внутрішніх переселенців втратили особи, які, починаючи з 15 липня:
— придбали транспортний засіб, якому менше 5 років (окрім автомобілів, придбаних волонтерами для потреб оборони України);
— придбали квартиру, будинок, земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (окрім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
— мали на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень;
— купили іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);
— мають у власності житло, розташоване на територіях, де не відбуваються бойові дії та які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).