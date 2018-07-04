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Из оккупированного Севастополя в Сирию прибыла первая партия зерна

Из оккупированного Севастополя в Сирию прибыла первая партия зерна

Киев  •  УНН

 • 10299 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Из Севастополя в Сирию 4 июля прибыла первая партия зерна. Об этом сообщает "Крим.Реалии", ссылаясь на пресс-службу подконтрольного России Севастопольского морского порта, передает УНН.

"Первая партия зерна прибыла в порт Сирии. На данный момент специалисты лаборатории берут пробы зерна с целью подтверждения его качества. После проведения необходимых анализов и выводов экспертов, будет дана команда разгрузки зерна с судна и подготовки его к взвешиванию", - сообщили в порту.

Накануне постпред аннексированного Крыму в российском Совфеде Георгий Мурадов заявил, что крымские чиновники намерены посетить Сирию осенью 2018 года.

Ранее стало известно, что подконтрольное России предприятие "Крымские морские порты" начнет отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии в конце этого года, по заявлению руководства предприятия, отгрузка начнется с портов Керчи и Феодосии, пишет издание.

Как сообщал УНН, страны Черноморского бассейна признали статус морских портов, расположенных на территории оккупированного Крыма, как такие, что закрыты.

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