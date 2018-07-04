З окупованого Севастополя до Сирії прибула перша партія зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. З Севастополя до Сирії 4 липня прибула перша партія зерна. Про це повідомляє “Крим.Реалії”, посилаючись на прес-службу підконтрольного Росії Севастопольського морського порту, передає УНН.
“Перша партія зерна прибула в порт Сирії. На даний момент фахівці лабораторії беруть проби зерна з метою підтвердження його якості. Після проведення необхідних аналізів і висновків експертів, буде дана команда розвантаження зерна з судна і підготовки його до зважування”, - повідомили у порту.
Напередодні постпред анексованого Криму в російському Радфеді Георгій Мурадов заявив, що кримські чиновники мають намір відвідати Сирію восени 2018 року.
Раніше стало відомо, що підконтрольне Росії підприємство “Кримські морські порти” почне відвантажувати вугілля, пшеницю і будматеріали для Сирії в кінці цього року, за заявою керівництва підприємства, відвантаження почнеться з портів Керчі і Феодосії, пише видання.
Як повідомляв УНН, країни Чорноморського басейну визнали статус морських портів, розташованих на території окупованого Криму, як такі, що закриті.