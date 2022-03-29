Из оккупированного Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Из временно оккупированного Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, призвав жителей уйти в укрытие, пишет УНН.
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"Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах. Все в укрытие", - написал Ким сразу после 10 часов.
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Ранее Виталий Ким сообщал, что сегодня утром в Николаеве российские оккупанты ударили по жилому дому.
Позже стало известно, что из-за вражеского обстрела в Николаеве разрушена центральная секция девятиэтажного административного здания. Из-под завалов достали 9 пострадавших.