Из оккупированного Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация - глава ОВА

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"Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах. Все в укрытие", - написал Ким сразу после 10 часов.

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Ранее Виталий Ким сообщал, что сегодня утром в Николаеве российские оккупанты ударили по жилому дому.

Позже стало известно, что из-за вражеского обстрела в Николаеве разрушена центральная секция девятиэтажного административного здания. Из-под завалов достали 9 пострадавших.