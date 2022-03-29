З окупованого Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація - голова ОВА

Цитата

"З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах. Всі в укриття", - написав Кім відразу після 10 години.

Доповнення

Раніше Віталій Кім повідомляв, що сьогодні зранку у Миколаєві російські окупанти вдарили по житловому будинку.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл у Миколаєві зруйновано центральну секцію дев’ятиповерхової адміністративної будівлі. З-під завалів дістали 9 постраждалих.