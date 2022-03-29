З окупованого Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. З тимчасово окупованого Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, закликавши жителів піти в укриття, пише УНН.
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"З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах. Всі в укриття", - написав Кім відразу після 10 години.
Доповнення
Раніше Віталій Кім повідомляв, що сьогодні зранку у Миколаєві російські окупанти вдарили по житловому будинку.
Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл у Миколаєві зруйновано центральну секцію дев’ятиповерхової адміністративної будівлі. З-під завалів дістали 9 постраждалих.