С оккупированного Донецкая пытались вывезти 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Вчера на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" для оформления на въезд с временно оккупированного Донецка задержали 60-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти наличными 5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителей Государственной фискальной службы, совместно действуют в составе Объединенных сил, в конструктивных особенностях автомобиля были обнаружены скрытые валютные ценности", - говорится в сообщении.
Под обшивкой сидений и панели приборов изъято 3 миллиона 400 тысяч гривен, более 50 тысяч долларов США и около тысячи евро. Гражданина и обнаруженные средства переданы представителям следственного отдела финансовых расследований ГФС для выяснения их происхождения, назначения и принятия соответствующего правового решения.
Напомним, в Черниговской области пограничники изъяли 50 тысяч долларов у мужчины, который пытался нелегально вывезти деньги за границу.