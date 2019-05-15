З окупованого Донецька намагались вивезти 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Вчора на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Мар’їнка” для оформлення на в’їзд з тимчасово окупованого Донецька затримали 60-річного громадянина України, який намагався вивезти готівкою 5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ООС.
“Під час проведення контрольних операцій оглядовою групою прикордонників та представників Державної фіскальної служби, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, у конструктивних особливостях автомобіля було виявлено приховані валютні цінності”, — йдеться у повідомленні.
Під обшивкою сидінь та панелі приладів вилучено 3 мільйони 400 тисяч гривень, понад 50 тисяч доларів США та близько тисячі євро. Громадянина та виявлені кошти передано представникам слідчого відділу фінансових розслідувань ДФС для з’ясування їхнього походження, призначення та прийняття відповідного правового рішення.
Нагадаємо, на Чернігівщині прикордонники вилучили 50 тисяч доларів у чоловіка, який намагався нелегально вивезти гроші за кордон.