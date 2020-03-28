Из Германии в Украину вылетели два спецрейса с украинцами - посол

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94935 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102320 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104421 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103521 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111856 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100413 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104981 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106577 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Из Германии в Украину вылетели два спецрейса с украинцами - посол

Из Германии в Украину вылетели два спецрейса с украинцами - посол

Киев  •  УНН

 • 33857 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Из Берлина в Киев вылетели два спецрейса с украинцами. Об этом в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает УНН.

“Только что из Берлина проводили два спецрейсы SkyUp на Киев, один завтрашний смогли перенести на сегодня. В общем дипломатии удалось за последние дни организовать 25 (!) авиарейсов для эвакуации, которыми домой из Германии вернулись 4920 сограждан! Благодарим всех причастных за поддержку”, — написал посол.

Посол также добавил, что украинская дипломатия способна на невероятные вещи. Он пояснил, что “как правило, берлинский аэропорт Тегель закрывается на замок в 22 час. Благодаря нашим немецким друзьям из диспетчерской службы удалось чудом отправить два наших спецрейсы: один — 22.13, второй — 22.56! Показательное табло: все отменено — кроме Киева!”, — написал он.

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Напомним, при содействии дипучреждений в Украину вернулось почти 110 тыс. украинцев.

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