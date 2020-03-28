З Німеччини до України вилетіли два спецрейси з українцями - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. З Берліна до Києва вилетіли два спецрейси з українцями. Про це у Twitter написав посол України у ФРН Андрій Мельник, передає УНН.
“Щойно з Берліна провели два спецрейси SkyUp на Київ, один завтрашній змогли перенести на сьогодні. Загалом дипломатії вдалося за останні дні організувати 25(!) авіарейсів для евакуації, якими додому з Німеччини повернулися 4920 співгромадян! Дякуєм усім причетним за підтримку”, — написав посол.
Посол також додав, що українська дипломатія здатна на неймовірні речі. Він пояснив, що “як правило, берлінський аеропорт Тегель закривається на замок о 22 год. Завдяки нашим німецьким друзям з диспетчерської служби вдалося чудом відправити два наші спецрейси: один — 22.13, другий — 22.56! Показове табло: все скасовано — окрім Києва!”, — написав він.
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Нагадаємо, за сприяння дипустанов до України повернулось майже 110 тис. українців.