Со следующей недели в столице появятся контейнеры для сбора использованных масок и перчаток: адреса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Киеве со следующей недели установят контейнеры по сбору использованных масок и перчаток. Их адреса сообщил инициатор открытия этих пунктов, депутат Киевского городского совета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Наконец имеем перечень адресов, где уже на следующей неделе будут установлены контейнеры для сбора использованных масок и перчаток в Киеве! И пунктов будет даже больше, чем планировали: не 10, а 14", - написал Яловой.
Так, оставить использованные средства индивидуальной защиты можно будет в следующих местах:
В магазинах сети Billa:
▪ ул. Гришко, 3;
▪ пр-т Маяковского, 85;
▪ Бессарабская площадь, 2;
▪ ул.Тростянецкая, первый;
▪ Дарницкая площадь, 1;
▪ Воздухофлотский пр-т, 56-а;
▪ ул. Голосеевская, тринадцатый;
▪ Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";
▪ ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
▪ ул. Попудренко, 40.
В магазинах сети METRO Cash & Carry:
▪ пр-т. Григоренко, 43;
▪ Кольцевая дорога, 1-в;
▪ пр-т. С. Бандеры, 26-в;
▪ ул. С. Лифаря, 2-а.
"После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах", - сообщил депутат.
Ранее УНН писал, что Киевский городской совет получил первую партию одноразовых контейнеров для использованных масок и перчаток, которые будут забирать на утилизацию из всех районов Киева.