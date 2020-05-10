З наступного тижня у столиці з’являться контейнери для збору використаних масок та рукавичок: адреси
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Києві з наступного тижня встановлять контейнери зі збору використаних масок та рукавичок. Їх адреси повідомив ініціатор відкриття цих пунктів, депутат Київської міської ради та голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Нарешті маємо перелік адрес, де вже наступного тижня будуть встановлені контейнери для збору використаних масок та рукавичок у Києві! І пунктів буде навіть більше, ніж планували: не 10, а 14", - написав Яловий.
Так, залишити використані засоби індивідуального захисту можна буде у наступних місцях:
У магазинах мережі Billa:
▪ вул. Гришка, 3;
▪ пр-т Маяковського, 85;
▪ Бессарабська площа, 2;
▪ вул.Тростянецька, 1-а;
▪ Дарницька площа, 1;
▪ Повітрофлотський пр-т, 56-а;
▪ вул. Голосіївська, 13-а;
▪ Майдан Незалежності, ТЦ "Глобус";
▪ вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;
▪ вул. Попудренка, 40.
У магазинах мережі METRO Cash & Carry:
▪ пр-т. Григоренка, 43;
▪ Кільцева дорога, 1-в;
▪ пр-т. С. Бандеры, 26-в;
▪ вул. С. Лифаря, 2-а.
"Після наповнення контейнерів їх герметично запакує та вивезе спеціалізоване підприємство, що має відповідну ліцензію. Контейнери разом зі вмістом будуть безпечно утилізовані при високих температурах", - повідомив депутат.
Раніше УНН писав, що Київська міська рада отримала першу партію одноразових контейнерів для використаних масок і рукавичок, що забиратимуть на утилізацію з усіх районів Києва.