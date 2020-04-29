Київ отримав першу партію контейнерів для використаних масок і рукавичок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Київська міська рада отримала першу партію одноразових контейнерів для використаних масок і рукавичок, що забиратимуть на утилізацію з усіх районів Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, передає УНН.
"Отримали першу партію! Це ті самі контейнери, в які будемо збирати використані маски та рукавички від киян. Об’єм – 120 літрів, зроблені з вторсировини (так екологічніше).
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Для того, щоб вивозити використані засоби захисту було безпечно і зручно, замовили саме одноразові закриті контейнери. Там є тільки невеликий отвір, куди можна викинути рукавички чи маску", - написав Яловий.
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Він зазначив, що пункти збору облаштують найближчими днями, і тоді вже повідомлять про адреси.
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Нагадаємо, що у кожному з 10 районів столиці відкриють пункт прийому використаних масок і рукавичок. Там їх збиратимуть і утилізуватимуть відповідно до санітарно-гігієнічних норм.