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Киев получил первую партию контейнеров для использованных масок и перчаток

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Киевский городской совет получил первую партию одноразовых контейнеров для использованных масок и перчаток, которые будут забирать на утилизацию из всех районов Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, передает УНН.

"Получили первую партию! Это те же контейнеры, в которые будем собирать использованные маски и перчатки от киевлян. Объем - 120 литров, сделанные из вторсырья (так экологичнее).

Для того, чтобы вывозить использованные средства защиты было безопасно и удобно, заказали именно одноразовые закрытые контейнеры. Там есть только небольшое отверстие, куда можно выбросить перчатки или маску", - написал Яловой.

Он отметил, что пункты сбора обустроят в ближайшие дни, и тогда уже сообщат об адресах.

Напомним, что в каждом из 10 районов столицы откроют пункт приема использованных масок и перчаток. Там их будут собирать и утилизировать в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

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