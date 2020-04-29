Киев получил первую партию контейнеров для использованных масок и перчаток
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Киевский городской совет получил первую партию одноразовых контейнеров для использованных масок и перчаток, которые будут забирать на утилизацию из всех районов Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, передает УНН.
"Получили первую партию! Это те же контейнеры, в которые будем собирать использованные маски и перчатки от киевлян. Объем - 120 литров, сделанные из вторсырья (так экологичнее).
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Для того, чтобы вывозить использованные средства защиты было безопасно и удобно, заказали именно одноразовые закрытые контейнеры. Там есть только небольшое отверстие, куда можно выбросить перчатки или маску", - написал Яловой.
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Он отметил, что пункты сбора обустроят в ближайшие дни, и тогда уже сообщат об адресах.
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Напомним, что в каждом из 10 районов столицы откроют пункт приема использованных масок и перчаток. Там их будут собирать и утилизировать в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.