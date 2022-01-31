С момента установления режима прекращения огня на Донбассе погибло 12 украинских военных - Украина в ООН

Цитата

“22 декабря 2021 года Трехстороння контактная группа достигла очередного понимания относительно возобновления режима прекращения огня. Вместе с тем, перестрелки, обстрелы, снайперский огонь по украинским позициям и систематическое использование боевых дронов против украинских военнослужащих не прекратились. Мы потеряли 12 военнослужащих, которые погибли и 14 были ранены с 22 декабря 2021 года”, — заявил Кислица.

Детали

По его словам, лишь несколько дней назад, 25 января вооруженные формирования РФ вновь напали на позиции ВСУ в районе н.п. Пищевик с использованием боевого дрона.

Гаранты, сброшенные с этого дрона, привели к серьезным травмам двоих военнослужащих.

“Текущий тупик в процессе консультаций в рамках трехсторонней контактной группы сохраняется на всех направлениях. Решения, принятые лидерами „нормандской четверки“ во время самита в Париже в декабре 2019 года до сих пор не реализованы”, — подчеркнул дипломат.

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Напомним

Ранее постоянное представительство США при ООН пригласило провести в понедельник заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в отношении нее представляют угрозу международному миру и безопасности. В пятницу представитель Норвегии — председателя СБ ООН сообщила, что заседание состоится.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.