С ноября будет курсировать поезд Полтава - Харьков - Константиновка

По данным ведомства, с 4 ноября 2016 года начнет курсировать региональный поезд № 788/787 Полтава - Харьков - Константиновка.

Так, региональный поезд № 788 Полтава - Харьков - Константиновка со станции Полтава-Южная будет отправляться ежедневно, кроме вторника, в 16:27, а со станции Харьков-Пассажирский - в 19:03 и прибывать в Константиновку в 23:12.

В обратном направлении региональный поезд № 787 Константиновка - Харьков - Полтава будет отправляться ежедневно, кроме среды, в 05:00 и прибывать в Харьков в 9:49, а в Полтаву - в 12:17.

Маршрут поезда будет пролегать через города Люботин, Змиев, Изюм, Святогорск, Лиман, Славянск (станция Славкурорт), Краматорск, Дружковка. Таким образом, поезд будет удобен для жителей городов Донецкой области, суммарное количество жителей которых превышает 450 тысяч человек.

График поезда разработан таким образом, чтобы пассажиры смогли в первой половине дня добраться Харькова и Полтавы, а после решения дел в тот же день вечером вернуться домой.

На станции Харьков-Пассажирский и Полтава-Южная пассажиры получают большое количество удобных возможностей пересадок на другие поезда для дальнейшего путешествия в другие регионы Украины. В частности, пассажиры поезда № 787 Константиновка - Полтава смогут на станции Харьков-Пассажирский (прибытие в 9:49) сделать удобную пересадку на поезда № 235/236 Харьков - Ужгород (отправление в 10:31), № 797 Харьков - Сумы (отправление в 10:21) и на поезд Интерсити + № 723 Харьков - Киев (отправление в 13:16).