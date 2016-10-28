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З листопада курсуватиме потяг Полтава-Харків-Костянтинівка

З листопада курсуватиме потяг Полтава-Харків-Костянтинівка

Київ • УНН

 • 9327 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” призначила новий регіональний потяг № 788/787 Полтава — Харків — Костянтинівка, який курсуватиме з 4 листопада 2016 року. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

За даними відомства, з 4 листопада 2016 року почне курсувати регіональний поїзд № 788/787 Полтава — Харків — Костянтинівка.

Так, регіональний поїзд № 788 Полтава — Харків — Костянтинівка зі станції Полтава-Південна відправлятиметься щоденно, окрім вівторка, о 16:27, а зі станції Харків-Пасажирський — о 19:03 та прибуватиме до Костянтинівки о 23:12.

У зворотному напрямку регіональний поїзд № 787 Костянтинівка — Харків — Полтава. вирушатиме щоденно, окрім середи, о 05:00 та прибуватиме до Харкова о 09:49, а до Полтави — о 12:17.

Маршрут поїзда пролягатиме через міста Люботин, Зміїв, Ізюм, Святогірськ, Лиман, Слов’янськ (станція Славкурорт), Краматорськ, Дружківка. Таким чином, поїзд буде зручний для жителів міст Донецької області, сумарна кількість мешканців яких перевищує 450 тисяч осіб.

Графік поїзда розроблений таким чином, щоб пасажири змогли в першій половині дня дістатися Харкова та Полтави, а після вирішення справ того ж дня ввечері повернутися додому.

По станції Харків-Пасажирський та Полтава-Південна пасажири отримують велику кількість зручних можливостей пересадок на інші поїзди для подальшої подорожі до інших регіонів України. Зокрема, пасажири поїзда № 787 Костянтинівка — Полтава зможуть на станції Харків-Пасажирський (прибуття о 09:49) зробити зручну пересадку на поїзди № 235/236 Харків — Ужгород (відправлення о 10:31), № 797 Харків — Суми (відправлення о 10:21) та на поїзд Інтерсіті+ № 723 Харків — Київ (відправлення о 13:16).

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