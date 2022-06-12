С Днем позора и унижения: украинские разведчики поздравили россиян

Цитата

"Дорогие “братья”! Вы всегда уделяли большое внимание знаменательным датам, символам и словам. Вы очень любите 9 мая и 12 июня, слова “мир”, “справедливость” и “братство”. Вы долго пытались прятать от мира ваше настоящее коллективное лицо, говоря о добрососедстве и гуманизме", - говорится в "приветствии" разведчиков.

Детали

Так, разведчики напомнили, что с 20 февраля 2014 года, для большинства стран мира, россияне стали ассоциироваться с такими приятными для российского слуха словами “украсть” и “война”. Человечество увидело что именно “украсть” и “война” это русские вековые “скрепы” и ваша национальная идея.

"24 февраля 2022 года вы пошли дальше", - отмечают в управлении. К “слава россии” и “национальная гордость”, добавилось “орки”, “насыльник”, “стиралка”, “унитаз”, “санкции” и “изоляция”. Теперь мир воспринимает русских с их “величием” как обычных “юродивых” и настоящих “nazi” – нацистов, людей второго сорта, которые своим “можем повторить” и “радиоактивный пепел” вызывают только жалостливую улыбку.

“россияне”! К очередному “величественному дню” 12 июня вы подошли уже с новыми достижениями. На долгие годы вашей национальной идеей станет “позор” и “обнищание”, а еще “смерть”, “разруха” и “трупы”. В конце концов вы этого заслужили, с чем вас и поздравляем! С праздником вас. С днем ​​“большой” россии», – добавили в ГУР.

Напомним

В Москве напротив здания министерства обороны рф в день россии повесили антивоенный баннер в виде русского триколора с надписью "Сегодня не мой день".