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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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З Днем ганьби та приниження: українські розвідники привітали росіян

З Днем ганьби та приниження: українські розвідники привітали росіян

Київ • УНН

 • 177140 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони "привітало" росіян із "днем росії" та нагадало про "здобутки" рф за останні вісім років, пише УНН з посиланням на відповідну заяву ГУР.

Цитата

"Дорогі “брати”! Ви завжди приділяли значну увагу знаменним датам, символам та словам. Ви дуже любите 9 травня та 12 червня, слова “мир”, “справедливість” та “братерство”. Ви довго намагалися ховати від світу ваше справжнє колективне обличчя, говорячи про добросусідство та гуманізм", - йдеться у "привітанні" розвідників.

Деталі

Так, розвідники нагадали що з 20 лютого 2014 року, для більшості країн світу, росіяни стали асоціюватися з такими приємними для російського слуху словами “вкрасти” та “війна”. Людство побачило що саме “вкрасти” та “війна” це російські вікові “скрепы” і ваша національна ідея.

"24 лютого 2022 року ви пішли далі", - зазначають в управлінні. До “слава россии” та “национальная гордость”, додалося “орки”, “насильник”, “стиралка”, “унитаз”, “санкции” та “изоляция”. Тепер світ сприймає росіян із їхнім “величием” як звичайних “юродивых” та справжніх “nazi” – нацистів, людей другого сорту, які своїм “можем повторить” та “радиоактивный пепел” викликають лише жалісливу посмішку.

“расіяни”! До чергового “величественного дня” 12 червня ви підійшли вже з новими здобутками. На довгі роки вашою національною ідеєю стане “позор” та “обнищание”, а ще “смерть”, “разруха” та “трупы”. Зрештою, ви цього заслужили, з чим вас і вітаємо! Зі святом вас. С днем “великой” россии", - додали у ГУР.

Нагадаємо

В москві навпроти будівлі міністерства оборони рф у день росії повісили антивоєнний банер у вигляді російського триколору з написом "Сьогодні не мій день".

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