"Сьогодні не мій день": перед будівлею міноборони рф вивісили антивоєнний банер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На набережній Фрунзе в Москві навпроти будівлі міністерства оборони рф у день росії повісили антивоєнний банер у вигляді російського триколору з написом "Сьогодні не мій день". Про це повідомила "Novaya Gazeta. Europe", пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, анонімні московські художники розповсюдили заяву, у якій зазначили, що акція приурочена до дня росії.
Свято, яке також називають "днем незалежності росії", відзначають у росії 12 червня, у день ухвалення декларації про державний суверенітет у 1990 році.
Цитата
"Переможні зведення держтелеканалів, інфографіки опитувань з поправкою на "воєнний час“ та результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише поспіхом скроєну триколорову ілюзію нового "русского міра", у якому кожен із нас його провідник. Це хибна оптика. Нині просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, досить скоро відзначимо — стане днем незалежності від імперських амбіцій", — йдеться у заяві художників.
Раніше
Як писав УНН, раніше сьогодні росЗМІ повідомили, що в Брянській області рф намагалися підірвати нафтопровід «Дружба», невідомі встановили три вибухові пристрої.