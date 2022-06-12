"Сьогодні не мій день": перед будівлею міноборони рф вивісили антивоєнний банер

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Як повідомляється, анонімні московські художники розповсюдили заяву, у якій зазначили, що акція приурочена до дня росії.

Свято, яке також називають "днем незалежності росії", відзначають у росії 12 червня, у день ухвалення декларації про державний суверенітет у 1990 році.

Цитата

"Переможні зведення держтелеканалів, інфографіки опитувань з поправкою на "воєнний час“ та результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише поспіхом скроєну триколорову ілюзію нового "русского міра", у якому кожен із нас його провідник. Це хибна оптика. Нині просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, досить скоро відзначимо — стане днем ​​незалежності від імперських амбіцій", — йдеться у заяві художників.

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