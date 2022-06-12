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В рф пытались подорвать нефтепровод "Дружба" - росСМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. В Брянской области рф пытались подорвать нефтепровод «Дружба», неизвестные установили три взрывных устройства, сообщает Telegram-канал Baza, пишет УНН.

Цитата

"В Брянской области попытались подорвать нефтепровод «Дружба». Неизвестные установили три СВУ. Рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка (это 40 км до границы с Украиной) прогремели три взрыва - тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочные взрывные устройства", - говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Детали

Как отмечается, одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель – там осталась воронка 40 на 20 см. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 сантиметров, пишет Telegram-канал Baza.

"Сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой. По данным "Базы", разлива нефтепродуктов удалось избежать — с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо", - сказано в сообщении.

Справочно

"Дружба" – самая большая в мире сеть магистральных нефтепроводов. Ее построили в 60-х гг., чтобы поставлять нефть в Восточную Европу.

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