У рф намагалися підірвати нафтопровід "Дружба" - росЗМІ

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"У Брянській області спробували підірвати нафтопровід «Дружба». Невідомі встановили три СВП. Рано вранці 11 червня неподалік селища Гулівка (це 40 км до кордону з Україною) прогриміли три вибухи - тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу. За попередніми даними, це були безоболонкові вибухові пристрої", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Baza.

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Як зазначається, одним із вибухів було пошкоджено трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Ще один вибух стався у місці, де прокладено кабель – там залишилася вирва 40 на 20 см. Третій вибух пошкодив протипідкопну трубу (додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах), залишивши вирву 40 на 60 сантиметрів, пише Telegram-канал Baza.

"Сам трубопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба та підстанція виявилися пошкодженими, а також було знеструмлено енергоблок управління засувкою. За даними "Бази", розливу нафтопродуктів вдалося уникнути - з 24 лютого трубопровід законсервовано, але всередині знаходиться дизельне паливо", - сказано у повідомленні.

Довідково

"Дружба" – найбільша у світі мережа магістральних нафтопроводів. Її побудували у 60-х рр., щоб постачати нафту до Східної Європи.