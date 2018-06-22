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С крыши ЖК на Лейпцигской можно рассмотреть Киево-Печерскую Лавру

С крыши ЖК на Лейпцигской можно рассмотреть Киево-Печерскую Лавру

Киев  •  УНН

 • 52588 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. С крыши ЖК на Лейпцигской открывается вид на колокольню Киево-Печерской Лавры, памятник Родине-матери, на Днепр и утопающий в зелени Левый берег. Руфер сайта ABCnews увидел это воочию, сообщает УНН.

От метро "Печерская" до комплекса – 10 минут прогулочным шагом, ‒ он спрятался на тихой неоживленной улице. ЖК являет собой трехсекционное здание переменной этажности: первая секция – высотой 7 этажей, вторая и третья – 17-этажные.

На стройплощадке активно ведутся строительные работы: стены и перегородки трех секций завершены, работники монтируют навесной керамогранитный фасад двух цветов – серого и бежевого. Такая цветовая гамма придает зданию строгости и лаконичности. Не удивительно, ведь этот ЖК бизнес-класса, разместившийся на улице с названием немецкого города, построен, соответственно, в немецком стиле.

Под фасадом спрятан утеплитель – минеральная вата толщиной 150 мм и системы отвода конденсата от кондиционеров.

Зайдя во двор комплекса видно, что уже начато благоустройство придомовой территории ‒ рабочие укладывают дорожки, вскоре здесь появится зелень, лавочки, освещение.

Первые этажи будут отданы под коммерцию. К слову, двор спроектирован как полностью пешеходная территория, куда машины заехать не смогут.

Для владельцев авто предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 67 машиномест, плюс места для велосипедов. Стены и потолок паркинга утепляются минеральной ватой, чтобы зимой в помещении было комфортно.

Если говорить о теплоте комплекса, то жильцам вряд ли придется переживать по этому поводу, отопление в ЖК ‒ автономное.

С подземных этажей паркинга в сам жилой комплекс можно подняться на лифте/ К слову, в каждой секции по три лифта финской компании KONE: пожарный, грузовой и пассажирский. Пожарные лифты изолированы, со встроенной системой дымоудаления, поэтому, в случае ЧП, на них можно безопасно спуститься на необходимый этаж.

Также, на случай непредвиденных ситуаций, на каждом этаже установлено по два пожарных щитка, которые, после окончания строительства, укомплектуют всем необходимым пожарным инвентарем.

Перед тем, как подняться на крышу, я решила посмотреть на квартиры. Всего в ЖК на Лейпцигской 215 квартир: 85 однокомнатных, 64 двухкомнатные и 66 трехкомнатных. На верхних этажах – двухъярусные квартиры с собственными террасами.

Помещения достаточно просторные и залиты светом. Несущие стены выполнены по технологии монолитного каркаса, наружные, межквартирные и межкомнатные – из керамоблока.

Из панорамных окон в пол открываются невероятные виды на Киев. Фишкой трехкомнатных квартир является то, что такие окна есть даже в ванных комнатах.

В помещение квартир уже заведены коммуникации, на полу – стяжка, окна, двери и радиаторы установлены. С дальнейшими ремонтными работами определится требовательный покупатель.

Если подняться по пожарной лестницы на крышу, то открывается вид на Киево-Печерской Лавры, памятник Родине-матери, вдали поблескивает Днепр и утопает в зелени Левый берег, а с другой стороны виден Печерск и центр столицы.

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