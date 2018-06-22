З даху ЖК на Лейпцизькій можна роздивитися Києво-Печерську Лавру

Від метро "Печерська" до комплексу - 10 хвилин прогулянковим кроком, - він сховався на тихій вулиці. ЖК - трьохсекційна будівля змінної поверховості: перша секція - висотою 7 поверхів, друга і третя - 17-поверхові.

На будмайданчику активно ведуться будівельні роботи: стіни і перегородки трьох секцій завершені, працівники монтують навісний керамогранітний фасад двох кольорів - сірого і бежевого. Така колірна гамма надає будівлі строгості і лаконічності. Тож не дивно, адже цей ЖК бізнес-класу, що розмістився на вулиці з назвою німецького міста, побудований, відповідно, в німецькому стилі.

Під фасадом захований утеплювач - мінеральна вата, товщиною 150 мм, і системи відведення конденсату від кондиціонерів.

Зайшовши у двір комплексу видно, що вже розпочато благоустрій прибудинкової території - робітники укладають доріжки, незабаром тут з'явиться зелень, лавочки, освітлення.

Перші поверхи будуть віддані під комерцію. До слова, двір спроектований як повністю пішохідна територія, куди машини заїхати не зможуть.

Для власників авто передбачений дворівневий підземний паркінг на 67 машиномісць, плюс місця для велосипедів. Стіни і стеля паркінгу утеплюються мінеральною ватою, щоб взимку в приміщенні було комфортно.

Якщо говорити про теплоту комплексу, то мешканцям навряд чи доведеться турбуватись з цього приводу, опалення в ЖК - автономне.

З підземних поверхів паркінгу в сам житловий комплекс можна піднятися на ліфті, до слова, в кожній секції по три ліфти фінської компанії KONE: пожежний, вантажний і пасажирський. Пожежні ліфти ізольовані, з вбудованою системою димовидалення, тому, в разі надзвичайної ситуації, на них можна безпечно спуститися на необхідний поверх.

Також, на випадок непередбачених ситуацій, на кожному поверсі встановлено по два пожежних щитка, які, після закінчення будівництва, укомплектують всім необхідним пожежним інвентарем.

Перед тим, як піднятися на дах, я вирішила подивитися на квартири. Всього в ЖК на Лейпцизькій 215 квартир: 85 однокімнатних, 64 двокімнатні та 66 трикімнатних. На верхніх поверхах - двоярусні квартири з власними терасами.

Приміщення досить просторі і залиті світлом. Несучі стіни виконані за технологією монолітного каркаса, зовнішні, міжквартирні та міжкімнатні - з керамоблока.

З панорамних вікон в підлогу відкриваються неймовірні види на Київ. Фішкою трикімнатних квартир є те, що такі вікна є навіть у ванних кімнатах.

У приміщення квартир вже заведені комунікації, на підлозі - стяжка, вікна, двері і радіатори встановлені. З подальшими ремонтними роботами визначиться вимогливий покупець.

Якщо піднятися по пожежній драбині на дах, то відкривається вид на Києво-Печерську Лавру, пам'ятник Батьківщині-матері, блищить Дніпро і потопає в зелені Лівий берег, а з іншого боку видно Печерськ і центр столиці.