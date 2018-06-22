З даху ЖК на Лейпцизькій можна роздивитися Києво-Печерську Лавру

ukru
08:24 • 31979 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 78522 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 141183 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 120836 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 163092 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 119338 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 127479 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165499 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190719 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 306593 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
60 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 50753 перегляди
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

03:44 • 36222 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 57115 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 56059 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 60038 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 31979 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 60038 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 57115 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 163092 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 180526 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 1769 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 47730 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 61075 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 64668 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 62320 перегляди
Актуальне
З даху ЖК на Лейпцизькій можна роздивитися Києво-Печерську Лавру

З даху ЖК на Лейпцизькій можна роздивитися Києво-Печерську Лавру

Київ • УНН

 • 52588 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. З даху ЖК на Лейпцизькій відкривається вид на дзвіницю Києво-Печерської Лаври, пам'ятник Батьківщині-матері, на Дніпро і Лівий берег, що потопає у зелені. Руфер сайту ABCnews побачив це на власні очі, повідомляє УНН.

Від метро "Печерська" до комплексу - 10 хвилин прогулянковим кроком, - він сховався на тихій вулиці. ЖК - трьохсекційна будівля змінної поверховості: перша секція - висотою 7 поверхів, друга і третя - 17-поверхові.

На будмайданчику активно ведуться будівельні роботи: стіни і перегородки трьох секцій завершені, працівники монтують навісний керамогранітний фасад двох кольорів - сірого і бежевого. Така колірна гамма надає будівлі строгості і лаконічності. Тож не дивно, адже цей ЖК бізнес-класу, що розмістився на вулиці з назвою німецького міста, побудований, відповідно, в німецькому стилі.

Під фасадом захований утеплювач - мінеральна вата, товщиною 150 мм, і системи відведення конденсату від кондиціонерів.

Зайшовши у двір комплексу видно, що вже розпочато благоустрій прибудинкової території - робітники укладають доріжки, незабаром тут з'явиться зелень, лавочки, освітлення.

Перші поверхи будуть віддані під комерцію. До слова, двір спроектований як повністю пішохідна територія, куди машини заїхати не зможуть.

Для власників авто передбачений дворівневий підземний паркінг на 67 машиномісць, плюс місця для велосипедів. Стіни і стеля паркінгу утеплюються мінеральною ватою, щоб взимку в приміщенні було комфортно.

Якщо говорити про теплоту комплексу, то мешканцям навряд чи доведеться турбуватись з цього приводу, опалення в ЖК - автономне.

З підземних поверхів паркінгу в сам житловий комплекс можна піднятися на ліфті, до слова, в кожній секції по три ліфти фінської компанії KONE: пожежний, вантажний і пасажирський. Пожежні ліфти ізольовані, з вбудованою системою димовидалення, тому, в разі надзвичайної ситуації, на них можна безпечно спуститися на необхідний поверх.

Також, на випадок непередбачених ситуацій, на кожному поверсі встановлено по два пожежних щитка, які, після закінчення будівництва, укомплектують всім необхідним пожежним інвентарем.

Перед тим, як піднятися на дах, я вирішила подивитися на квартири. Всього в ЖК на Лейпцизькій 215 квартир: 85 однокімнатних, 64 двокімнатні та 66 трикімнатних. На верхніх поверхах - двоярусні квартири з власними терасами.

Приміщення досить просторі і залиті світлом. Несучі стіни виконані за технологією монолітного каркаса, зовнішні, міжквартирні та міжкімнатні - з керамоблока.

З панорамних вікон в підлогу відкриваються неймовірні види на Київ. Фішкою трикімнатних квартир є те, що такі вікна є навіть у ванних кімнатах.

У приміщення квартир вже заведені комунікації, на підлозі - стяжка, вікна, двері і радіатори встановлені. З подальшими ремонтними роботами визначиться вимогливий покупець.

Якщо піднятися по пожежній драбині на дах, то відкривається вид на Києво-Печерську Лавру, пам'ятник Батьківщині-матері, блищить Дніпро і потопає в зелені Лівий берег, а з іншого боку видно Печерськ і центр столиці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.51
Bitcoin
$88,193.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.88
Золото
$3,063.09
Ethereum
$2,070.29