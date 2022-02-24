Со стороны Беларуси выпущены четыре баллистические ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. С территории Беларуси выпущено четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении. Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины, информирует УНН.
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"С территории Республики Беларусь выпущено 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении", — говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.
По данным помощника председателя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.
Также украинские военные вступили в бой с российскими оккупантами на окраинах Сум.