З боку Білорусі випущено чотири балістичні ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. З території Білорусі випущено чотири балістичні ракети у південно-західному напрямку. Про це повідомив головнокомандувач ЗС України, інформує УНН.
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"З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", — ідеться у повідомленні.
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