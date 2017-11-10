С бойцов 92-й бригады снято подозрения в убийстве волонтера-адвокат

"Сегодня были официально сняты все подозрения с бойцов 92-й бригады в уголовном производстве по расстрелу мобильной группы волонтера Эндрю", - написал адвокат.

Как сообщалось, 2 сентября возле луганского Счастья была расстреляна сводная мобильная группа, погибли два человека - волонтер и сотрудник фискальной службы, четыре человека были ранены.