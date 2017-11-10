З бійців 92-ї бригади знято підозри у вбивстві волонтера-адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З бійців 92-ї бригади знято підозри в розстрілі під містом Щастя волонтера Андрія Галущенка (Ендрю). Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Ігор Черняк. передає УНН.
"Сьогодні були офіційно зняті всі підозри з бійців 92-ї бригади у кримінальному провадженні щодо розстрілу мобільної групи волонтера Ендрю", - написав адвокат.
Як повідомлялося, 2 вересня поблизу луганського Щастя було розстріляно зведену мобільну групу, загинули дві людини — волонтер і співробітник фіскальної служби, чотири людини були поранені.