З бійців 92-ї бригади знято підозри у вбивстві волонтера-адвокат

"Сьогодні були офіційно зняті всі підозри з бійців 92-ї бригади у кримінальному провадженні щодо розстрілу мобільної групи волонтера Ендрю", - написав адвокат.

Як повідомлялося, 2 вересня поблизу луганського Щастя було розстріляно зведену мобільну групу, загинули дві людини — волонтер і співробітник фіскальної служби, чотири людини були поранені.