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З бійців 92-ї бригади знято підозри у вбивстві волонтера-адвокат

Київ • УНН

 • 9006 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. З бійців 92-ї бригади знято підозри в розстрілі під містом Щастя волонтера Андрія Галущенка (Ендрю). Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Ігор Черняк. передає УНН.

"Сьогодні були офіційно зняті всі підозри з бійців 92-ї бригади у кримінальному провадженні щодо розстрілу мобільної групи волонтера Ендрю", - написав адвокат.

Як повідомлялося, 2 вересня поблизу луганського Щастя було розстріляно зведену мобільну групу, загинули дві людини — волонтер і співробітник фіскальної служби, чотири людини були поранені.

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