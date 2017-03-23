С Балаклеи и прилегающих территорий выехало около 20 тыс. граждан - З.Шкиряк

"Со стороны государственной пограничной службы усилена охрана государственной границы, ее восточная часть. В частности, непосредственно госграницы с РФ ", - сказал З.Шкиряк.

Он добавил, что "в настоящее время с места происшествия, по последней информации из Балаклеи и прилегающих территорий, эту территорию покинуло около 20 тысяч украинских граждан. То есть тех, которые были вывезены органами государственной и местной власти и тех, которые могли покинуть это место происшествия самостоятельно".

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиоса сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковской области с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.