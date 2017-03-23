З Балаклії та прилеглих територій виїхало близько 20 тис. громадян - З.Шкіряк

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КИЇВ. 23 березня. УНН. З боку державної прикордонної служби посилено охорону державного кордону, його східну частину. Про це журналістам у четвер розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.

“З боку державної прикордонної служби посилено охорону державного кордону, його східну частину. Зокрема, безпосередньо держкордону з РФ", - сказав З.Шкіряк.

Він додав, що "наразі з місця події, за останньою інформацією з Балаклії та прилеглих територій, цю територію покинуло близько 20 тисяч українських громадян. Тобто тих, які були вивезені органами державної та місцевої влади і тих, які могли покинути це місце події самостійно”.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

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