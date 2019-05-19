С 6 утра в центре столицы ограничат движение транспорта по случаю инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Сегодня ограничат движение транспорта рядом улиц Киева по случаю инаугурации новоизбранного Президента Украины. Соответствующую схему ограничения движения утвержден Главным управлением Национальной полиции Украины в городе Киеве, передает УНН.
Уже с 19 мая до завершения мероприятий частично ограничено движение транспорта на улице Липской от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.
Также 20 мая из 06:00 до окончания праздничных мероприятий будет временно ограничено движение на ряде улиц:
• проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
• Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
• Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
• Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
• аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
• улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро «Арсенальная»;
• улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи
• Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
• улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
• улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
• улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
• улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
• улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;
• улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
• Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
• улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
• улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
• улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
• улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Пилипа Орлика.
Сообщается, что дополнительно предусмотрено временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая до окончания мероприятий.
Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook .