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З 6 ранку в центрі столиці обмежать рух транспорту з нагоди інавгурації

З 6 ранку в центрі столиці обмежать рух транспорту з нагоди інавгурації

Київ • УНН

 • 8381 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні обмежать рух транспорту низкою вулиць Києва із нагоди інавгурації новообраного Президента України. Відповідну схему обмеження руху затверджено Головним управлінням Національної поліції України у місті Києві, передає УНН.

Вже з 19 травня до завершення заходів частково обмежено рух транспорту на вулиці Липській від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.

Також 20 травня із 06:00 до закінчення урочистих заходів буде тимчасово обмежено рух на низці вулиць:

• проспект Бажана від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
• Наддніпрянське шосе від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
• Набережне шосе від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
• Дніпровський узвіз від Набережного шосе до Паркової дороги;
• алея Героїв Крут від площі Андрія Первозванного до площі Слави;
• вулиця Івана Мазепи від площі Слави до станції метро «Арсенальна»;
• вулиця Михайла Грушевського від вулиці Московської до Петрівської алеї
• Паркова дорога від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;
• вулиця Шовковична від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;
• вулиця Круглоуніверситетська від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;
• вулиця Лютеранська від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
• вулиця Архітектора Городецького від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської;
• вулиця Ольгінська до площі Івана Франка до вулиці Інститутської;
• вулиця Інститутська від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
• Кріпосний провулок від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
• вулиця Липська від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
• вулиця Садова від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
• вулиця Пилипа Орлика від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
• вулиця Академіка Богомольця від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Пилипа Орлика.

Повідомляється, що додатково передбачено тимчасові обмеження руху на проспекті Миколи Бажана, Південному мостовому переході, Наддніпрянському шосе (від Південного мосту до мосту Патона), Набережному шосе (від мосту Патона до Дніпровського узвозу) із 06:00 20 травня до закінчення заходів.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.

УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.

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