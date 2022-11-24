"Недостаточно доработаны": премьер-министр Армении объяснил, почему не подписал документы на саммите ОДКБ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения", объясняя это тем, что документы недостаточно доработаны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Радио Свобода.
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"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - сказал Пашинян, выступая на заседании СКБ ОДКБ в Ереване.
Детали
По его словам, поданный к подписанию проект декларации ОДКБ о помощи Армении недостаточно доработан и он не готов "в этом виде подписать эти документы". В свою очередь, генеральный секретарь организации Станислав Зась по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил, что проект решения находится в высокой степени готовности, но ряд позиций еще нуждается в доработке. Он добавил, что в целом согласован и определен комплекс мер по оказанию помощи Армении, связанной с напряженностью на границе с Азербайджаном.
По словам Зася, документ был признан в целом, но было дано поручение его доработать и подать на подписание главам государств. Он также отметил, что это "нормальный процесс".
Кроме этого, Пашинян сообщил, что на заседании глав государств-членов ОДКБ было принято 15 решений, за исключением двух вышеупомянутых документов, отправленных на доработку. Он заявил: "Мы завершили наше заседание в узком составе. Было представлено 17 проектов решений. За 15 у нас есть консенсус. Два проекта отправлены на доработку".
Напомним
В среду, 23 ноября, состоялся саммит ОДКБ в Ереване.
Власти Армении утверждают, что в результате вооруженных столкновений в сентябре на границе Армении и Азербайджана азербайджанские военные заняли часть армянской суверенной территории. В Баку это отрицают, указывая на то, что границы между странами не демаркированы.