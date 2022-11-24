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"Недостаточно доработаны": премьер-министр Армении объяснил, почему не подписал документы на саммите ОДКБ

"Недостаточно доработаны": премьер-министр Армении объяснил, почему не подписал документы на саммите ОДКБ

Киев • УНН

 • 418332 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения", объясняя это тем, что документы недостаточно доработаны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Цитата

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - сказал Пашинян, выступая на заседании СКБ ОДКБ в Ереване.

Детали

По его словам, поданный к подписанию проект декларации ОДКБ о помощи Армении недостаточно доработан и он не готов "в этом виде подписать эти документы". В свою очередь, генеральный секретарь организации Станислав Зась по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил, что проект решения находится в высокой степени готовности, но ряд позиций еще нуждается в доработке. Он добавил, что в целом согласован и определен комплекс мер по оказанию помощи Армении, связанной с напряженностью на границе с Азербайджаном.

По словам Зася, документ был признан в целом, но было дано поручение его доработать и подать на подписание главам государств. Он также отметил, что это "нормальный процесс".

Кроме этого, Пашинян сообщил, что на заседании глав государств-членов ОДКБ было принято 15 решений, за исключением двух вышеупомянутых документов, отправленных на доработку. Он заявил: "Мы завершили наше заседание в узком составе. Было представлено 17 проектов решений. За 15 у нас есть консенсус. Два проекта отправлены на доработку".

Напомним

В среду, 23 ноября, состоялся саммит ОДКБ в Ереване.

Власти Армении утверждают, что в результате вооруженных столкновений в сентябре на границе Армении и Азербайджана азербайджанские военные заняли часть армянской суверенной территории. В Баку это отрицают, указывая на то, что границы между странами не демаркированы.

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