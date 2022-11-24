"Недостатньо допрацьовані": прем'єр-міністр Вірменії пояснив, чому не підписав документи на саміті ОДКБ

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"Відсутність з боку ОДКБ чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезгаданого рішення може означати не лише відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань, а й інтерпретуватись Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії. А це суперечить не лише букві, а й духу та змісту основних документів ОДКБ", – сказав Пашинян під час виступу на засіданні СКБ ОДКБ у Єревані.

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За його словами, поданий до підписання проєкт декларації ОДКБ про допомогу Вірменії недостатньо доопрацьований і він не готовий "у цьому вигляді підписати ці документи". Своєю чергою, генеральний секретар організації Станіслав Зась за підсумками сесії Ради колективної безпеки ОДКБ повідомив, що проєкт рішення перебуває у високому ступені готовності, але низка позицій ще потребує доопрацювання. Він додав, що загалом погоджено та визначено комплекс заходів щодо надання допомоги Вірменії, пов'язаній з напруженістю на кордоні з Азербайджаном.

За словами Зася, документ був визнаний загалом, але було дано доручення його доопрацювати та подати на підписання главам держав. Він також зазначив, що це "нормальний процес".

Крім цього, Пашинян повідомив, що на засіданні глав держав-членів ОДКБ було прийнято 15 рішень, за винятком двох вищезгаданих документів, відправлених на доопрацювання. Він заявив: "Ми завершили наше засідання у вузькому складі. Було представлено 17 проєктів рішень. За 15 у нас є консенсус. Два проєкти відправлено на доопрацювання".

Нагадаємо

У середу, 23 листопада, відбувся саміт ОДКБ у Єревані.

Влада Вірменії стверджує, що внаслідок збройних сутичок у вересні на кордоні Вірменії та Азербайджану азербайджанські військові зайняли частину вірменської суверенної території. У Баку це заперечують, вказуючи на те, що кордони між країнами не демарковані.