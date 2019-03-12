С 25 марта столичная полиция перейдет на усиленный режим

"Где-то с 25 марта мы перейдем на усиленный вариант несения службы. Большая часть гарнизона будет заниматься охраной на выборах, но это не скажется на количестве нарядов на улице и количества следственно-оперативных групп", - сказал Крищенко.



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При этом он добавил, что конкретная информация появится ближе к дате голосования.



Как сообщал УНН, в день голосования для обеспечения порядка будет задействовано более 130 тыс. служащих МВД .