С 25 марта столичная полиция перейдет на усиленный режим
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. С 25 марта полиция Киева перейдет на усиленный режим несения службы из-за проведения выборов президента. Об этом во время общения с журналистами сказал руководитель ГУ Национальной полиции в Киев Андрей Крищенко, передает УНН.
"Где-то с 25 марта мы перейдем на усиленный вариант несения службы. Большая часть гарнизона будет заниматься охраной на выборах, но это не скажется на количестве нарядов на улице и количества следственно-оперативных групп", - сказал Крищенко.
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При этом он добавил, что конкретная информация появится ближе к дате голосования.
Как сообщал УНН, в день голосования для обеспечения порядка будет задействовано более 130 тыс. служащих МВД .