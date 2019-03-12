З 25 березня столична поліція перейде на посилений режим
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. З 25 березня поліція Києва перейде на посилений режим несення служби через проведення виборів президента. Про це під час спілкування з журналістами сказав керівник ГУ Національної поліції у Києва Андрій Кріщенко, передає УНН.
"Десь з 25 березня ми перейдемо на посилений варіант несення служби. Велика частина гарнізону буде займатися охороною на виборах, але це не позначиться на кількості нарядів на вулиці і кількості слідчо-оперативних груп", - сказав Кріщенко.
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Водночас він додав, що конкретніша інформація з’явиться ближче до дати голосування.
Як повідомляв УНН, у день голосування для забезпечення порядку буде задіяно понад 130 тис. службовців МВС.