С 21 марта на Хмельнитчине отключат централизованное отопление домов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Теплоснабжения жителям города будет приостановлено с завтрашнего дня, 21 марта. Соответствующее решение принято в связи с резким потеплением, которое прогнозируют синоптики, передает корреспондент УНН со ссылкой на информацию пресс-службы горисполкома.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал мэр Каменец-Подольского Михаил Симашкевич.
Централизованное теплоснабжение КП "Гортепловодэнергия" будет продолжать предоставлять только школам, садикам и больницам к дополнительному распоряжению городского головы, в соответствии с лимитами природного газа для города.