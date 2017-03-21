З 21 березня на Хмельниччині відключать централізоване опалення будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Теплопостачання жителям міста буде призупинено відзавтра, 21 березня. Відповідне рішення прийнято у зв'язку з різким потеплінням, яке прогнозують синоптики, передає кореспондент УНН з посиланням на інформацію прес-служби міськвиконкому.
Відповідне розпорядження сьогодні підписав мер Кам’янець-Подільського Михайло Сімашкевич.
Централізоване теплопостачання КП “Міськтепловоденергія” продовжуватиме надавати лише школам, садочкам та лікарням до додаткового розпорядження міського голови, відповідно з лімітами природнього газу для міста.