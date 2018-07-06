С 15 июля в Киеве начнется реконструкция Парковой дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. С 15 июля в Киеве начнется реконструкция Парковой дороги. Реконструкция будет длиться в 3 этапа с последующим перекрытием дороги. Об этом в Facebook сообщает КП "Киевавтодор", передает УНН.
Отмечено, что во время ремонтных работ прямой проезд от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут будет невозможен.
О начале выполнения работ и участке перекрытия движения будет сообщено дополнительно.
Как сообщал УНН, в этом году столичная власть поставила перед собой задачу отремонтировать как можно больше ключевых магистралей, от которых зависит интенсивность и комфортность движения в городе. И постепенно перейти к ремонту маленьких улиц.