З 15 липня у Києві розпочнеться реконструкція Паркової дороги

Зазначено, що під час ремонтних робіт прямий проїзд від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут буде неможливий.

Про початок виконання робіт та ділянку перекриття руху буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНН, цього року столична влада поставила перед собою завдання відремонтувати якомога більше ключових магістралей, від яких залежить інтенсивність та комфортність руху в місті. І поступово перейти до ремонту маленьких вулиць.