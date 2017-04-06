С 1 мая размер пенсии возрастет для 8 млн пенсионеров - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. С 1 мая этого года состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", - сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
Он отметил, что для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии вырастет минимум на 10%. Это и минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая сегодня уже зафиксирована.
По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря - 1373 грн.
Как сообщал УНН, Верховная Рада увеличит доплаты к пенсиям политзаключенных.