С 1 мая размер пенсии возрастет для 8 млн пенсионеров - П.Розенко

"В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", - сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он отметил, что для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии вырастет минимум на 10%. Это и минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая сегодня уже зафиксирована.

По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря - 1373 грн.

Как сообщал УНН, Верховная Рада увеличит доплаты к пенсиям политзаключенных.