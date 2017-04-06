З 1 травня розмір пенсії зросте для 8 млн пенсіонерів - П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. З 1 травня цього року відбудеться перше підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“У Державному бюджеті України на 2017 рік зафіксоване підвищення прожиткового мінімуму і мінімального розміру пенсій двічі протягом року — з 1 травня 2017 року і з 1 грудня 2017 року”, — сказав Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
Він наголосив, що для 8 млн пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте щонайменше на 10%. Це та мінімальна програма підвищення соціальних стандартів на цей рік, яка на сьогодні вже зафіксована.
За його словами, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія) з 1 травня 2017 року буде становити 1312 грн, а з 1 грудня — 1373 грн.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада збільшить доплати до пенсій політв’язнів.