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С 1 января ни один гражданин Украины не будет получать меньше 3200 грн - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 12232 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Правительство инициирует повышение с 1 января 2017 минимальной зарплаты с 1600 грн (по состоянию на декабрь 2016 г.) до 3200 грн информирует департамент информации и коммуникации с общественностью Сектретариат КМУ, передает УНН.

 

"Мы обеспечим в стране двукратное увеличение минимальной заработной платы. Это означает, что с 1 января ни один гражданин Украины не будет получать меньше 3200 грн. Правительство обновило потребительскую корзину, которая в 2017 году должна быть равна 3200 грн. Таким образом, впервые за 25 лет независимости минимальная заработная плата граждан равна реальному, фактическому и юридическому прожиточному минимуму. Это совершенно не соответствует нашим возможностям и мы можем это обеспечить с 1 января 2017 ", - сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Правительство предложило Верховной Раде рассмотреть три новации.

  • Во-первых, сразу вдвое повысить минимальную зарплату.
  • Во-вторых, установить тарифный разряд единой тарифной сетки в размере 1600 грн.
  • В-третьих, отменить привязку расчета должностных окладов к минимальной зарплате.

Отмечается, что повышение минимальной заработной платы в случае одобрения правительственной инициативы Верховной Радой касается всех без исключения работающих в Украине граждан. С 1 января 2017 ни один работник, в том числе в бюджетной сфере, прекращает прием заработную плату меньше 3200 грн в месяц.

Как сообщал УНН, система оплаты труда в Украине нуждается в реформировании.

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