З 1 січня жоден громадянин України не буде отримувати менше ніж 3200 грн - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Уряд ініціює підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної зарплати з 1600 грн (станом на грудень 2016 р) до 3200 грн інформує департамент інформації та комунікації з громадськістю сектретаріату КМУ, передає УНН.
“Ми забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Це означає, що з 1 січня жоден громадянин України не буде отримувати менше ніж 3200 грн. Уряд оновив споживчий кошик, який у 2017 році має дорівнювати 3200 грн. Таким чином, вперше за 25 років незалежності мінімальна заробітна плата громадян дорівнює реальному, фактичному і юридичному прожитковому мінімуму. Це абсолютно відповідає нашим можливостям і ми можемо це забезпечити з 1 січня 2017 року,” — сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Уряд запропонував Верховній Раді розглянути три новації.
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- По-перше, одразу вдвічі підвищити мінімальну зарплату.
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- По-друге, встановити тарифний розряд єдиної тарифної сітки у розмірі 1600 грн.
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- По-третє, скасувати прив’язку розрахунку посадових окладів до мінімальної зарплати.
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Зазначається, що підвищення мінімальної заробітної плати у разі схвалення урядової ініціативи Верховною Радою стосується всіх без виключення працюючих в Україні громадян. З 1 січня 2017 року жоден працівник, у тому числі у бюджетній сфері, не буде отримувати заробітну плату менше 3200 грн на місяць.
Як повідомляв УНН, система оплати праці в Україні потребує реформування.