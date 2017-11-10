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Южанина против повышения акцизов на алкоголь

Южанина против повышения акцизов на алкоголь

Киев  •  УНН

 • 13125 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что она против повышения акцизов на алкоголь. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В очередной раз заявляя о повышении ставок акцизного налога, стоит очень взвешенно подойти к прогнозированию поступлений. Области должны развиваться, а не сокращаться, а государство должно получать поступления в полном объеме. Моя личная позиция - не менять ставки акцизного налога, дать отрасли выйти из тени и увеличить благодаря этому поступления в государственный бюджет", - написала Н.Южанина.

Нардеп отметила, что Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики должен рассмотреть законопроект № 6776, которым правительство предлагает увеличить ставки акцизного налога на алкогольные напитки с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен в 2017 году на 11,2%.

Также Н.Южанина добавила, что повышение акцизов является не логичным шагом, поскольку в течение последних лет плановые и прогнозные показатели отличаются от фактических поступлений. При этом объемы производства алкоголя стремительно сокращаются, а рост поступлений в государственный бюджет отличаются от запланированных.

"Задумайтесь, ставка акцизного налога на водку и ликеро-водочные напитки в течение 2014-2016 годовт выросла на 125% (с 56.4 грн до 126,96 грн за 1 л 100% спирта). В то время как поступления от акцизного налога в государственный бюджет Украины - на 18% (с 5,9 млрд грн до 6,89 млрд грн).

Всего за последние пять лет произошло падение объемов производства водки и ликероводочных изделий на 56,5%. При этом уровень нелегального оборота в этой области является большим 50% и является самым высоким из всех подакцизных отраслей. Еще хуже ситуация в сфере производства натуральных вин с добавлением спирта и крепких", - отметила Н.Южанина.

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, с нового года водка будет стоить минимум 91 грн. Это связано с намерениями власти вновь поднять акцизы на алкоголь. Соответствующий законопроект КМУ уже зарегистрирован в Раде.

Вместе с тем, в парламенте также зарегистрирован законопроект авторства нардепов, который наоборот предлагает снизить акцизные ставки для алкогольных напитков до уровня экономически обоснованных.

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