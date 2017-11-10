Южаніна проти підвищення акцизів на алкоголь

“У черговий раз заявляючи про підвищення ставок акцизного податку, варто дуже зважено підійти до прогнозування надходжень. Галузі мають розвиватись, а не скорочуватись, а держава має отримувати надходження у повному обсязі. Моя особиста позиція — не змінювати ставки акцизного податку, дати галузі вийти з тіні та збільшити завдяки цьому надходження до державного бюджету”, — написала Н. Южаніна.

Нардеп зазначила, що Комітет ВР з питань податкової та митної політики має розглянути законопроект № 6776, яким уряд пропонує збільшити ставки акцизного податку на алкогольні напої з урахуванням прогнозованого індексу споживчих цін у 2017 році на 11,2%.

Однак, наголошує, що підняття акцизів є не логічним кроком, оскільки протягом останніх років планові та прогнозні показники відрізняються від фактичних надходжень. При цьому обсяги виробництва алкоголю стрімко скорочуються, а зростання надходжень до державного бюджету відрізняються від запланованих.

“Задумайтесь, ставка акцизного податку на горілку та лікеро-горілчані напої протягом 2014-2016 років зросла на 125% (з 56.4 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100% спирту). В той час як надходження від акцизного податку до Державного бюджету України — лише на 18% (з 5,9 млрд грн до 6,89 млрд грн).

Усього за останні п’ять років відбулось падіння обсягів виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів на 56,5%. При цьому рівень нелегального обігу у цій галузі є більшим 50% і є найвищим з усіх підакцизних галузей. Ще гірше ситуація у сфері виробництва натуральних вин з додаванням спирту та міцних”, — зазначила Н. Южаніна.

Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, з нового року горілка коштуватиме мінімум 91 грн. Це пов’язано з намірами влади знову підняти акцизи на алкоголь. Відповідний законопроект КМУ вже зареєстрований в Раді.

Разом з тим, в парламенті також зареєстрований законопроект авторства нардепів, який навпаки пропонує знизити акцизні ставки для алкогольних напоїв до рівня економічно обґрунтованих.